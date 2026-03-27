- Poštovani prijatelji, vi divni ljudi, koji ste se molili i brinuli za moje zdravlje, kao što znate pet dana sam bio bez svesti, na ivici između života i smrti. Pošto se ja ničega ne sećam od noći 25. februara do jutra 2. marta, moji spasioci, lekari Spasoje i Zdravko, zajedno sa sestrom Saškom i policajcem Veljom, su mi opisali kako je izgledalo moje buđenje. Odluka o prestanku rada mašine i skidanju sa respiratora je veoma teška i važna jer se nikad ne zna hoće li to biti povratak u život ili odlazak u smrt. Zato su lekari odlučili da započnu taj proces u noći između 1. i 2. marta, negde oko 1 sat posle ponoći. Zaključili su da, pošto sam dobro reagovao, i u nesvesnom stanju, na puštanje muzike, da taj proces tako i realizuju. Buđenje je počelo uz pesmu “Romanija” Halida Bešlića, “Podmoskovske večeri” i “Prepelica” Baje Malog Knindže. Ja se toga ničega ne sećam, sećam se samo da sam otvorio oči oko pola četiri ujutru. Sto puta sam ih terao da mi ponove šta se desilo, jer je to sve izgleda neverovatno. Ali, eto, posle Strašnog Suda koji sam preživeo i odluke Gospodnje da mi jos nije suđeno, u život me je vratila pesma - Halid i Romanija, Podmoskovske večeri i Bajina Prepelica. I to sam baš ja. I kad mi se plače, pevam jos jače, pesma je moja sudbina! Dobrim vam se svima vratilo, divni ljudi! Idemo dalje!- poručio je ministar Dačić.