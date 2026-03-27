Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić oglasio se na Instagramu i podelio svoju priču, dok je bio bolestan i smešten u Kliničkom centru Srbije, uz pesmu "Romanija" Halida Bešlića.

- Poštovani prijatelji, vi divni ljudi, koji ste se molili i brinuli za moje zdravlje, kao što znate pet dana sam bio bez svesti, na ivici između života i smrti. Pošto se ja ničega ne sećam od noći 25. februara do jutra 2. marta, moji spasioci, lekari Spasoje i Zdravko, zajedno sa sestrom Saškom i policajcem Veljom, su mi opisali kako je izgledalo moje buđenje. Odluka o prestanku rada mašine i skidanju sa respiratora je veoma teška i važna jer se nikad ne zna hoće li to biti povratak u život ili odlazak u smrt. Zato su lekari odlučili da započnu taj proces u noći između 1. i 2. marta, negde oko 1 sat posle ponoći. Zaključili su da, pošto sam dobro reagovao, i u nesvesnom stanju, na puštanje muzike, da taj proces tako i realizuju. Buđenje je počelo uz pesmu “Romanija” Halida Bešlića, “Podmoskovske večeri” i “Prepelica” Baje Malog Knindže. Ja se toga ničega ne sećam, sećam se samo da sam otvorio oči oko pola četiri ujutru. Sto puta sam ih terao da mi ponove šta se desilo, jer je to sve izgleda neverovatno. Ali, eto, posle Strašnog Suda koji sam preživeo i odluke Gospodnje da mi jos nije suđeno, u život me je vratila pesma - Halid i Romanija, Podmoskovske večeri i Bajina Prepelica. I to sam baš ja. I kad mi se plače, pevam jos jače, pesma je moja sudbina! Dobrim vam se svima vratilo, divni ljudi! Idemo dalje!- poručio je ministar Dačić.

 Kurir Politika

Ne propustitePolitikaLEKARI KOJI SU MI SPASILI ŽIVOT ZOVU SE - SPASOJE I ZDRAVKO! Ispovest Ivice Dačića: Ničega se ne sećam, pet dana i pet noći lebdeo sam IZMEĐU ŽIVOTA I SMRTI
IVICA LEKARI.jpg
Politika"ZAJEDNO SA VAMA DO KONAČNE POBEDE" Dačić se oglasio iz bolnice tokom velikog skupa u Areni: Vučić i moja supruga su uticali na to da ozbiljno shvatim situacije
2026-03-21 18_11_37-.png
PolitikaDAČIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE! Nasmejan, rukovao se s lekarima i poručio: Samo hoću da zamolim sve da čuvaju svoje zdravlje! (FOTO/VIDEO)
Ivica Dačić
Politika"IVICA UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE" Predsednik Vučić saopštio dobre vesti! Prva fotografija Dačića sa suprugom i sinom uoči otpusta (FOTO)
Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan lekarima što su napravili čudo i srećan zbog njega i po.jpg
PolitikaPRVO OGLAŠAVANJE IVICE DAČIĆA Pet dana između života i smrti i ponovnog buđenja na dan rođenja mog pokojnog oca! Otkrio kako se oseća
dacic11.jpg