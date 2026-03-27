Miodrag Majić, blokaderski sudija koji je oslobodio teroriste OVK iz Gnjilanske grupe, sada šokira novom odlukom - oslobodio je čoveka koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, a druga izgubila nogu.

Apelacioni sud odbio je da produži pritvor vozaču koji je odgovoran za saobraćajnu nesreću u Moštanici 31. decembra, u kojoj je jedna žena poginula, a drugoj je amputirana noga.

U veću je bio i sudija Miodrag Majić. Vozač je u trenutku nesreće imao čak 2,56 promila alkohola u krvi.