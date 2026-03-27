U trenucima velikih tragedija otkriva se prava priroda svakog čoveka, pa i svake organizacije i pokreta. Dok se javnost oprašta od studentkinje koja je tragično stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, svedoci smo poražavajućeg odsustva empatije kod onih koji se najglasnije bore za "bolje društvo".

Neverovatna je činjenica da upravo oni koji su predvodili blokade i koji pozivaju na "moralnu obnovu društva", punih 13 sati ignorišu gubitak mladog života iz sopstvenih redova.

Ne samo što je potpuni muk na zvaničnim nalozima "studenata u blokadi" povodom tragedije u Beogradu, već se na nalogu blokadera s Medicinskog fakulteta u Novom Sadu danas promovišu lokalni izbori i pozivaju pratioci da pogledaju - serijal o lokalnim izborima u jeku tragedije!!!

Ne samo što blokaderi krše izbornu tišinu koja je počela u ponoć, već pokazuju šta su im prioriteti, pokazuju da im je politički cilj važniji od ljudskog života!  

I na blokaderskom nalogu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu se bave lokalnim izborima, u poslednjih 5 sati dali su dve objave čime su takođe prekršili izbornu tišinu.

Nijednom rečju pomenuli nisu tragičnu smrt njihove koleginice na Filozofskom.

Ni saučešće nisu izjavili. 

Toliko o ovoj mladosti...

Objave blokadera na X nalogu ETF: Kršenje izborne tišine, ni reč o tragediji Foto: Printscreen ETF Blokada

Ne propustitePolitikaPOLICIJA UŠLA NA FILOZOFSKI FAKULTET! Pripadnici UKP po nalogu VJT došli u ustanovu nakon smrti devojke koja je pala sa petog sprata (FOTO/VIDEO)
Filozofski fakultet UKP
PolitikaZBOG TRAGEDIJE NA FILOZOFSKOM NEKO MORA U ZATVOR! Đokić i Sinani pretvorili fakultet u skladište eksploziva DEVOJKA BI BILA ŽIVA DA SU ONI RADILI SVOJ POSAO
Filozofski fakultet Danijel Sinani Vladan Đokić
PolitikaGLAVNI TUŽILAC STEFANOVIĆ O SMRTI DEVOJKE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU: U istragu se uključilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu
Nenad Stefanović i Nikola Uskoković
Politika"DA SAM SINANI, SKOČIO BIH SA PETOG SPRATA" Vuletić o smrti devojke na Filozofskom fakultetu, pomenuo i JEZIVU ČINJENICU: Šta se čuva u zaključanim prostorijama
Vladimir Vuletić Filozofski fakultet
PolitikaBLOKADERSKI MEDIJI ĆUTE O TRAGEDIJI NA FILOZOFSKOM: O nepostojećem dečaku iz Valjeva "izbacivali" tekst za tekstom, a smrt devojke na fakultetu im SPOREDNA VEST
Nova S i N1 filozofski fakultet devojka skočila sa zgrade