MONSTRUOZNIJE OD ĆUTNJE! BLOKADERI S MEDICINSKOG U NS DANAS SE BAVE IZBORIMA, NE POMINJU TRAGEDIJU! Za njih stradala koleginica na Filozofskom ne postoji (FOTO)
U trenucima velikih tragedija otkriva se prava priroda svakog čoveka, pa i svake organizacije i pokreta. Dok se javnost oprašta od studentkinje koja je tragično stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, svedoci smo poražavajućeg odsustva empatije kod onih koji se najglasnije bore za "bolje društvo".
Neverovatna je činjenica da upravo oni koji su predvodili blokade i koji pozivaju na "moralnu obnovu društva", punih 13 sati ignorišu gubitak mladog života iz sopstvenih redova.
Ne samo što je potpuni muk na zvaničnim nalozima "studenata u blokadi" povodom tragedije u Beogradu, već se na nalogu blokadera s Medicinskog fakulteta u Novom Sadu danas promovišu lokalni izbori i pozivaju pratioci da pogledaju - serijal o lokalnim izborima u jeku tragedije!!!
Ne samo što blokaderi krše izbornu tišinu koja je počela u ponoć, već pokazuju šta su im prioriteti, pokazuju da im je politički cilj važniji od ljudskog života!
I na blokaderskom nalogu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu se bave lokalnim izborima, u poslednjih 5 sati dali su dve objave čime su takođe prekršili izbornu tišinu.
Nijednom rečju pomenuli nisu tragičnu smrt njihove koleginice na Filozofskom.
Ni saučešće nisu izjavili.
Toliko o ovoj mladosti...
