U trenucima velikih tragedija otkriva se prava priroda svakog čoveka, pa i svake organizacije i pokreta. Dok se javnost oprašta od studentkinje koja je tragično stradala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, svedoci smo poražavajućeg odsustva empatije kod onih koji se najglasnije bore za "bolje društvo".

Neverovatna je činjenica da upravo oni koji su predvodili blokade i koji pozivaju na "moralnu obnovu društva", punih 13 sati ignorišu gubitak mladog života iz sopstvenih redova.

Ne samo što je potpuni muk na zvaničnim nalozima "studenata u blokadi" povodom tragedije u Beogradu, već se na nalogu blokadera s Medicinskog fakulteta u Novom Sadu danas promovišu lokalni izbori i pozivaju pratioci da pogledaju - serijal o lokalnim izborima u jeku tragedije!!!

Ne samo što blokaderi krše izbornu tišinu koja je počela u ponoć, već pokazuju šta su im prioriteti, pokazuju da im je politički cilj važniji od ljudskog života!

I na blokaderskom nalogu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu se bave lokalnim izborima, u poslednjih 5 sati dali su dve objave čime su takođe prekršili izbornu tišinu.

Nijednom rečju pomenuli nisu tragičnu smrt njihove koleginice na Filozofskom.

Ni saučešće nisu izjavili.

Toliko o ovoj mladosti...

Objave blokadera na X nalogu ETF: Kršenje izborne tišine, ni reč o tragediji Foto: Printscreen ETF Blokada