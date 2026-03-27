Poslednji, činjenično neutemeljeni napad Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) na Kurir samo je dodatno potvrdio ono o čemu smo već pisali - da u Srbiji postoji razrađen mehanizam za obračun s poslovnom konkurencijom. Iza tog mehanizma, kako smo već ukazali, stoje Dragan Šolak i mreža njegovih interesno povezanih kompanija, medija, organizacija civilnog društva i grupa za pritisak.

Kao što smo upozorili, ništa tu nije slučajno. Ni tajming, ni teme, ni "nezavisni" akteri koji se uvek pojavljuju kad treba.

"Istina ne bira stranu", ali neki i te kako biraju interes.

Putem kampanje "Istina ne bira stranu", Kurir je otvorio pitanja koja su dugo gurana pod tepih. Ukazali smo na kompleksnu mrežu uticaja koju koristi Junajted grupa, razotkrili način na koji se mediji poput N1 i Nove S koriste ne za informisanje građana, već za zastupanje privatnih interesa vlasnika i vođenje njegovih političkih i poslovnih ratova.

Pokazali smo i političku pozadinu studentskih protesta i blokada, kao i to da su određeni mediji menjali narativ o evropskim zvaničnicima tačno u momentima kad je bio ugrožen poslovni interes Junajted grupe. Evropski put je za neke očigledno samo maska, dok se iza svega kriju profit i monopol.

Produžena ruka

Pored medija kao udarne pesnice, ključnu ulogu u ovom mehanizmu imaju međusobno povezane nevladine organizacije. Umesto da budu korektiv vlasti i društva, deo njih se pretvorio u parapolitičke aktere bez izbora, bez odgovornosti i bez legitimiteta. Civilni sektor se, u praksi, sveo na uzak krug organizacija koje su međusobno povezane finansijski i organizaciono, a u nekim slučajevima i porodično.

Kičmu tog sistema čine Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Građanske inicijative, CRTA, BIRODI, Evropski pokret u Srbiji, Centar za praktičnu politiku, kao i Evropski konvent - kao svojevrsna krovna struktura.

Posebno upada u oči povezanost ključnih ljudi. Izvršna direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović udata je za Dragana Popovića, prvog čoveka Centra za praktičnu politiku. Te organizacije, kako tvrde upućeni, funkcionišu kao habovi za finansiranje, raspodelu sredstava i formiranje novih organizacija i ad hok grupa. Drugim rečima, one čine zatvoren sistem koji sam sebe proizvodi, finansira i legitimiše.

Kako funkcioniše mehanizam

Prema saznanjima do kojih smo došli, postoji jasna matrica delovanja. Kreiranje "afera" putem izveštaja i saopštenja NVO, lansiranje optužbi u navodno nezavisnim analizama, preuzimanje priče od strane medija Junajted grupe, te dalje širenje narativa kao "relevantne vesti". Meta se uvek bira po istom kriterijumu. To su uvek konkurenti Junajted grupe, pre svega Telekom Srbija, a redovno i Wireless Media Group (WMG).

Zanimljivo, istovremeno se potpuno ignorišu potezi Dragana Šolaka koji bi u svakoj normalnoj zemlji bili predmet ozbiljnog javnog, ali i zakonskog preispitivanja.

Lažni legitimitet

I tu dolazimo do suštine problema. Putem "izveštaja", "analiza" i "upozorenja", ove organizacije daju privid kredibiliteta kampanjama koje imaju jasnu političku i poslovnu pozadinu. Napadi na Kurir i WMG, koji otvoreno podržavaju evropski put Srbije, dolaze upravo iz tog kruga.

Paradoks je očigledan: oni koji se predstavljaju kao proevropski akteri koriste metode koje su sve suprotno od evropskih standarda. Karakterišu ih netransparentnost, koordinisane kampanje i zloupotreba uticaja.

U trenutku kad je Srbiji potrebna saradnja svih društvenih aktera, institucija, opozicije i civilnog društva, deo NVO scene očigledno bira drugačiji put. Umesto partnerstva - sukob. Umesto reformi - kampanje. Umesto napretka - blokada. A cenu svega na kraju plaćaju građani.