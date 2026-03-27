UPRAVA FILOZOFSKOG FAKULTETA STIGLA NA SASLUŠANJE Ispituju se bezbednosni propusti usled kojih je došlo do smrti studentkinje
Kako nezvanično saznajemo, Danijel Sinani, dekan filozofskog fakulteta, Stevan Mićić, prodekan za nastavu, Perica Špehar, prodekan za finansije i Mirjana Đurđević, šef tehničke službe, upravo su stigli u zgradu policije na Novom Beogradu pošto im je nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu upućen poziv za saslušanje povodom bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je sinoć oko 22:40 časova došlo do smrti jedne studentkinje koja je skočila sa V sprata na plato ispred fakulteta i požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima.
Na pitanja u vezi sa boravkom studenata u zgradi fakuleta van njegovog radnog vremena, zdravstvenog stanja stradale studentkinje pre tragedije, bezbednosnih protokola moraće da odgovori dekan i uprava Filozofskog fakukteta, na kojem očigledno već godinu dana vlada haos i anarhija.
Ranije danas oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović navodeći da će tužilaštvo, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja.
Nakon toga je saošteno iz VJT u Beogradu da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije tog tužilaštva na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku naložilo da se istraže sve okolnosti i uslovi pod kojima se 26. marta 2026. godine u zgradi Filozofskog fakulteta oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.