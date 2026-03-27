Kako nezvanično saznajemo, Danijel Sinani, dekan filozofskog fakulteta, Stevan Mićić, prodekan za nastavu, ⁠Perica Špehar, prodekan za finansije i ⁠Mirjana Đurđević, šef tehničke službe, upravo su stigli u zgradu policije na Novom Beogradu pošto im je nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu upućen poziv za saslušanje povodom bezbednosnih propusta na fakuktetu usled kojih je sinoć oko 22:40 časova došlo do smrti jedne studentkinje koja je skočila sa V sprata na plato ispred fakulteta i požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima.

Dekan filozofskog fakulteta stigao u SIV2

Na pitanja u vezi sa boravkom studenata u zgradi fakuleta van njegovog radnog vremena, zdravstvenog stanja stradale studentkinje pre tragedije, bezbednosnih protokola moraće da odgovori dekan i uprava Filozofskog fakukteta, na kojem očigledno već godinu dana vlada haos i anarhija.

Ranije danas oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović navodeći da će tužilaštvo, između ostalog, ispitati da li postoji krivična odgovornost zaposlenih u upravi Filozofskog fakulteta u vezi sa bezbednošću rada i studiranja.

Nakon toga je saošteno iz VJT u Beogradu da je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije tog tužilaštva na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku naložilo da se istraže sve okolnosti i uslovi pod kojima se 26. marta 2026. godine u zgradi Filozofskog fakulteta oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.