Istraga će utvrditi sve okolnosti noćašnje tragedije na beogradskom Filozofskom fakultetu, a za to je potrebno vreme. Ali ovo se pouzdano zna, to su tužne i nažalost, nepromenjive činjenice: studentkinja (25) je oko 22 sata i 40 minuta skočila kroz prozor na petom spratu fakultetske zgrade i smrtno stradala nakon što su se tamo zapalili sprejevi, baklje i petarde, naslagani u hodniku.

I ne treba nam ništa više, nikakva nova informacija, da zaključimo: do kraja ovog dana rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić i dekan Filozofskog fakuleta Danijel Sinani moraju da odu sa svojih funkcija!

Savet Univerziteta mora odmah da razreši funkcije Đokića, a Savet fakulteta Sinanija, to je pitanje opstanka ovog našeg društva, jer ako im se i ovog puta progleda kroz prste, ako i sada izbegnu odgovornost, onda u ovoj zemlji svako može da radi sve i da ni za šta ne odgovara.

Devojka starosti oko 25 godina poginula je sinoć kada se bacila sa 5. sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pozivamo institucije da reaguju i ovu dvojicu smene jer je mogućnost da sami odu sa položaja samo teorijska. Podnošenje ostavke značilo bi da shvataju svoju krivicu i prihvataju odgovrnost, ali za to je potrebna čast, a oni je – u to smo se neopozivo uverili tokom poslednjih petnaest meseci – nemaju!

I da se razumemo – u obrazloženju njihovog razrešenja ne treba da stoji "nečinjenje", njihova odgovrnost nije formalna, oni su, Đokić i Sinani, zgradu Filozofskog fakulteta aktivnim činjenjem pretvorili u bazu blokadera napunjenu pirotehnikom, i njihovom je odlukom zgrada bila otvorena i noću za blokadere.

Oni su takvu svoju odluku – opasnu po više osnova, i štetnu – branili autonomijom fakulteta. Ali, autonomija ne znači samo izuzimanje iz nadležnosti države, nego i odgovrno upravljanje visokoškolskim ustanovama. Valjda će država sada utvrditi i kakvo je stanje na drugim fakultetima...

Način na koji su rektor Đokić i dekan Sinani upravljali Filozofskim direktno je doveo do smrti studentkinje!

I nije ovde, ponavljamo, u pitanju nebriga, jer ovi su univerzitetski zvaničnici svesno suspendovali raniju organizaciju rada fakulteta, i bezbednosne protokole s njima, i uveli blokadu nastave i anarhiju zarad ostvarenja politilčkih ciljeva od čijeg bi ostvarenja samo oni imali korist. Upotrebili su mlade ljude čije su im vaspitanje i obrazovanje roditelji poverili za ostvarenje svojih ambicija, i sada im tu decu vraćaju u kovčezima!

Zato moraju da budu smenjeni odmah, da ne uživaju u vikendu sa svojim porodicama kao uvaženi čelnici Beogradskog univerziteta. Bar to!

A policija i tužilaštvo neka dalje rade svoj posao! Znamo da ima tužilaca naklonjenih blokaderima, nagledali smo se i naslušali njihovih politički motivisanih odluka. Ovog puta to ne sme da se desi. Izgubljen je jedan život, pazite da vam neozbiljnu optužncu ne obori najviša instanca – narod!

I da kažemo još ovo, da poručimo svim blokaderima: da vam slučajno nije palo na pamet da svom mobidnom i umobolnom ritualu dodate sedamnaesti minut ćutanja!