ĐOKIĆ I SINANI ODMAH MORAJU DA ODU SA FUNKCIJA! Način na koji su upravljali Filozofskim fakultetom direktno je doveo do smrti studentkinje
Istraga će utvrditi sve okolnosti noćašnje tragedije na beogradskom Filozofskom fakultetu, a za to je potrebno vreme. Ali ovo se pouzdano zna, to su tužne i nažalost, nepromenjive činjenice: studentkinja (25) je oko 22 sata i 40 minuta skočila kroz prozor na petom spratu fakultetske zgrade i smrtno stradala nakon što su se tamo zapalili sprejevi, baklje i petarde, naslagani u hodniku.
I ne treba nam ništa više, nikakva nova informacija, da zaključimo: do kraja ovog dana rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić i dekan Filozofskog fakuleta Danijel Sinani moraju da odu sa svojih funkcija!
Savet Univerziteta mora odmah da razreši funkcije Đokića, a Savet fakulteta Sinanija, to je pitanje opstanka ovog našeg društva, jer ako im se i ovog puta progleda kroz prste, ako i sada izbegnu odgovornost, onda u ovoj zemlji svako može da radi sve i da ni za šta ne odgovara.
Pozivamo institucije da reaguju i ovu dvojicu smene jer je mogućnost da sami odu sa položaja samo teorijska. Podnošenje ostavke značilo bi da shvataju svoju krivicu i prihvataju odgovrnost, ali za to je potrebna čast, a oni je – u to smo se neopozivo uverili tokom poslednjih petnaest meseci – nemaju!
I da se razumemo – u obrazloženju njihovog razrešenja ne treba da stoji "nečinjenje", njihova odgovrnost nije formalna, oni su, Đokić i Sinani, zgradu Filozofskog fakulteta aktivnim činjenjem pretvorili u bazu blokadera napunjenu pirotehnikom, i njihovom je odlukom zgrada bila otvorena i noću za blokadere.
Oni su takvu svoju odluku – opasnu po više osnova, i štetnu – branili autonomijom fakulteta. Ali, autonomija ne znači samo izuzimanje iz nadležnosti države, nego i odgovrno upravljanje visokoškolskim ustanovama. Valjda će država sada utvrditi i kakvo je stanje na drugim fakultetima...
Način na koji su rektor Đokić i dekan Sinani upravljali Filozofskim direktno je doveo do smrti studentkinje!
I nije ovde, ponavljamo, u pitanju nebriga, jer ovi su univerzitetski zvaničnici svesno suspendovali raniju organizaciju rada fakulteta, i bezbednosne protokole s njima, i uveli blokadu nastave i anarhiju zarad ostvarenja politilčkih ciljeva od čijeg bi ostvarenja samo oni imali korist. Upotrebili su mlade ljude čije su im vaspitanje i obrazovanje roditelji poverili za ostvarenje svojih ambicija, i sada im tu decu vraćaju u kovčezima!
Zato moraju da budu smenjeni odmah, da ne uživaju u vikendu sa svojim porodicama kao uvaženi čelnici Beogradskog univerziteta. Bar to!
A policija i tužilaštvo neka dalje rade svoj posao! Znamo da ima tužilaca naklonjenih blokaderima, nagledali smo se i naslušali njihovih politički motivisanih odluka. Ovog puta to ne sme da se desi. Izgubljen je jedan život, pazite da vam neozbiljnu optužncu ne obori najviša instanca – narod!
I da kažemo još ovo, da poručimo svim blokaderima: da vam slučajno nije palo na pamet da svom mobidnom i umobolnom ritualu dodate sedamnaesti minut ćutanja!
N.N.