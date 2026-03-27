Zastrašujuća tragedija dogodila se sinoć nešto pre 23 časa na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Studentkinja stara 25 godina stradala je pod još nerazjašnjenim okolnostima, padom kroz prozor sa petog sprata, neposredno nakon što su u hodniku fakulteta aktivirana pirotehnička sredstva. Istragu vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP, kao i Više javno tužilaštvo, dok je dekan fakulteta Danijel Sinani već ispitan.

Mnogo pitanja i dalje ostaje bez odgovora: pod kojim okolnostima je studentkinja stradala, ko snosi odgovornost, kako su pirotehnička sredstva dospela u prostorije fakulteta, zašto su se studenti zadržavali nakon radnog vremena i da li se ova tragedija može povezati sa širim problemima na univerzitetima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće i naglasio da istragu treba prepustiti nadležnim institucijama:

- Veoma mi je žao i izuzetno teško zbog ovako tragične smrti jedne mlade osobe. Za razliku od nekih drugih, prepustiću nadležnim organima da sprovedu istragu i donesu odluke u skladu sa zakonom. Pravda je najvažnija, a ja ne želim da preuzimam ulogu ni tužioca ni sudije.

Šta se dogodilo kobne večeri?

Prve informacije o tragediji izneo je načelnik Policijske stanice Stari grad Radenko Resanović:

- Policijski službenici Policijske stanice Stari grad, nakon dobijanja obaveštenja u 22.40 časova da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice starosti oko 25 godina koje ne daje znake života, odmah su izašli na lice mesta. Na osnovu prvih informacija od očevidaca saznali smo da je na petom spratu fakulteta došlo do aktiviranja i paljenja pirotehničkih sredstava, nakon čega je žensko lice, najverovatnije studentkinja, skočilo kroz prozor. O događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj. Naše ekipe su na terenu, u toku je prikupljanje tragova i saslušanje očevidaca - rekao je Resanović.

Nakon početnih rezultata istrage, javnosti se obratio i direktor policije Dragan Vasiljević:

- Policijski službenici Policijske uprave za Grad Beograd brzo su reagovali i izašli na lice mesta, gde su zatekli nepomično telo mlađe ženske osobe. Na osnovu zatečenog stanja osnovano sumnjamo da je smrt nastupila usled pada sa visine, imajući u vidu da je na zgradi fakulteta bio otvoren prozor na petom spratu. Na tom spratu pronađena je i kutija sa određenom količinom pirotehničkih sredstava. Takođe, uočen je i protivpožarni aparat, koji je najverovatnije korišćen za gašenje požara izazvanog tim sredstvima. Tokom dana, pripadnici Uprave kriminalističke policije dobili su nalog za prikupljanje dodatnih informacija po zahtevu Višeg javnog tužilaštva - izjavio je Vasiljević.

Reagovao je i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković:

- Ovde ne sme biti nikakvog kompromisa. Koliko vidim, tužilaštvo i policija su već započeli rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti. Svi koji treba biće saslušani i ne sme postojati nikakav politički alibi da neko ostane van istrage.

Oštre reakcije profesora: Ovo je pitanje odgovornosti dekana fakulteta

Gosti emisije „Usijanje“ komentarisali su tragediju koja se dogodila i da li se mogla sprečiti: profesor Vladimir Vuletić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, profesor Duško Prelević sa Filozofskog fakulteta i akademik Dragan Radenović.

Profesor Duško Prelević govorio je o okolnostima pod kojima se studenti nalaze u zgradi fakulteta u kasnim večernjim satima:

- Kada je reč o Filozofskom fakultetu u Beogradu, ne pamtim da se ovakva tragedija dogodila i nadam se da se nikada više neće ponoviti. Najmanje što dekan može da uradi jeste da podnese ostavku - rekao je Prelević i dodao:

- Zgrada fakulteta se zaključava u 22 časa. Naravno, moguće je ući i izaći, ali tada portiri obilaze objekat. Međutim, praksa koja traje mesecima, ne samo na našem već i na drugim fakultetima, ostala je ista i nakon prestanka blokada.

Profesor Vladimir Vuletić smatra da se tragedija možda mogla izbeći da su se poštovala pravila:

- Zakon o univerzitetu jasno propisuje način korišćenja prostora. Nažalost, svedoci smo da se taj prostor već duže vreme ne koristi u skladu sa zakonom. Odgovornost za zakonitost rada fakulteta snosi dekan. Prostor je namenjen nastavnim i naučnim aktivnostima, a za sve drugo potrebna je njegova saglasnost. Važno je da se izbegne politizacija ovog slučaja, iako je to u ovakvom kontekstu teško - istakao je Vuletić.

Akademik Dragan Radenović ocenio je da ovaj slučaj ima širi društveni značaj. Istakao je da ovo nije samo pitanje za policiju i tužilaštvo, oni će uraditi svoj deo posla. Ovo je ozbiljan društveni i sociološki problem koji pokazuje da živimo u vremenu velike neizvesnosti. Postoji jasna moralna odgovornost koja se u ovom slučaju pre svega odnosi na dekana fakulteta. Radenović ističe da je bilo njih koji su svojevremeno ukazivali da postoji mogućnost da se ovako nešto desi.

Ključno pitanje je kako je uneta tolika količina pirotehničkih sredstava, kada i zbog čega; profesor Prelević ističe da su to važna pitanja i da ih treba prepustiti nadležnim institucijama i istrazi. Ipak, smatra da je problem nastao stvaranjem određenih uslova, kroz praksu u kojoj se na gotovo svakom spratu nalazi po jedna učionica koja se ne koristi za nastavu i svoju osnovnu namenu, već služi neformalnim organizacijama i plenumima.

Tragedija u srcu Beograda: studentkinja (25) poginula nakon pada sa fakulteta, sumnjive okolnosti i pirotehnika pod lupom istrage Izvor: Kurir televizija

