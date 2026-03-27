Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje selektivno delovanje UNS-a, koji se umesto zaštite profesije bavi uređivačkom politikom medija.

Umesto da kao strukovno udruženje reaguje na skandalozne pretnje Informeru da će biti spaljen, a zaposleni visiti na Terazijama, UNS je našao za shodno da opominje Informer zbog navodno senzacionalističkog izveštavanja. Upadljivo ćutanje pojedinih medija, bez pojedinosti o tragediji koja je duboko uznemirila javnost i potresla Srbiju za UNS nije tema.

Pozivamo kolege da prepoznaju ovaj neumesni pokušaj uticaja na uređivačku politiku medija koji se ne uklapaju u zacrtane narative. Takođe, pozivamo UNS da se vrati izvornim principima profesije i ne urušava ugled nekada kredibilne institucije, naveli su u saopštenju.

Ne propustiteDruštvo"OPASAN PRESEDAN": ANS osudio skandalozan zahtev Emira Kusturice da se Andrijani Nešić zabrani da dve godine obavlja novinarski poziv
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS OŠTRO OSUDILA BRUTALNE NAPADE NA NOVINARA TV INFORMER ​Napad na novinara zbog mesta na kojem radi je napad na celu redakciju, pozivamo nadležne da reaguju
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
PolitikaANS ZGROŽEN ODLUKOM SUDA Urednik RTS vraćen na posao uprkos jezivim uvredama građana: Snimljen kako kune decu!
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg
DruštvoNAPAD NA BEZBEDNOST MEDIJSKIH RADNIKA I SLOBODU MEDIJA! ANS traži hitnu reakciju države zbog dojave o bombi u redakcijama Kurira, Monda i Espresa!
Asocijacija novinara Serbije ANS.jpg