Slušaj vest

Kada su danas pripadnici UKP, nakon sinoćnje tragedije u kojoj je studentkinja stradala padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta, ušli u prostorije fakulteta, zatekli su jezive prizore.

Naime, kako se može videti na snimku ispod, u prostorijama vlada potpuni nered - svuda je krš i lom, a učionice su pune raznih razbacanih predmeta, među kojima su dušeci, natpisi, megafoni, baterije i protestne parole, kao i mnoge druge stvari.

Kako izgledaju učionice Filozofskog fakulteta pogledajte u snimku ispod:

Učionice na Filozofskom

Istragu vodi Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP.

1/8 Vidi galeriju Učionice Filozofskog fakulteta nakon tragedije Foto: Privatna arhiva

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da policija u saradnji sa tužilaštvom ispituje sve okolnosti u vezi sa smrću devojke čije je telo zatečeno ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i da su u toku razgovori sa odgovornim licima fakulteta kako bi se utvrdilo da li su ispoštovani bezbednosni uslovi u toj ustanovi.

Direktor Vasiljević je rekao da je policiji sinoć oko 22.40 časova prijavljeno da na platou ispred Filozofskog fakulteta nepomično leži telo i da je policija odmah izašla na lice mesta, kao i da su obaveštene i druge nadležne službe među kojima hitna medicinska pomoć koja je konstatovala smrt.

„Na osnovu onoga što je zatečeno na licu mesta, osnovano pretpostavljamo i sumnjamo da je došlo do smrti lica koje je palo sa visine, imajući u vidu da je iznad, na zgradi fakulteta, bio otvoren prozor na petom spratu fakulteta. O tome je obavešteno nadležno tužilaštvo i po nalogu tužioca krećemo u druge procesne mere i radnje. Na petom spratu fakulteta zatičemo otvoren prozor i ispod prozora kutiju sa određenom količinom pirotehničkih sredstava, sprejeva, boca i tako dalje. Na zatečenom licu mesta, nalazio se i sprej, odnosno prah sa koga smo jasno videli da je korišćen protivpožarni aparat da bi se ugasio najverovatnije neki požar koji je bio izazvan na toj kutiji sa sredstvima koja su bila u kutiji“, objasnio je direktor policije.

U skladu sa nalogom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako je precizirao, kriminalistički inspektori MUP i pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije obavljaju razgovore sa odgovornim licima fakulteta.

„I ovaj nemili događaj i velika nesreća i tragedija koja nas je pogodila, pokazuje da nisu ispoštovane mere i radnje koje je država Srbija nalagala i koje smo mi, kao pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Direkcije policije, sugerisali, da fakultet bude mesto gde treba mlade ljude da školujemo i pripremamo za budućnost“, rekao je Vasiljević i dodao da je policija u prethodnoj godini više puta na fakultetima, gde je ulazila po pozivu odgovornih lica fakulteta, zaticala „pirotehniku, motke, štangle, palice, ogromne količine alkohola, hrane“.

Kurir.rs