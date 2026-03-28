SRAMOTA ŠOLAKOVIH MEDIJA! Govori se o lešinarenju tragedije na Filozofskom faklutetu, a blokaderi organizovali revoluciju zbog Ribnikara i pada nadstrešnice!
Blokaderski mediji su još jednom pokazali vrhunac licemerja i zaboravili kako su politizovali svaku tragediju u Srbiji i unapred optuživali, sudili i presuđivali.
Urednik nedeljnika "Radar" Milan Ćurlibrk je, gostujući na blokaderskoj N1, izjavio da uloga medija nije da proglašava krivce i da bude "dželat“ i da baš to rade mediji tokom izveštavanja o smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu.
- Jedna užasna tragedija i odvratan odnos medija prema tome. Ali zaista, ja, ono, ceo dan sam gledao različite televizije i ja ne mogu da dođem sebi od toga kako se pojedini mediji, to nisu više ni mediji zaista, jer to se tačno vidi da su to propagandne mašinerije sa jasnim ciljem, definisane. Oni znaju sve unapred. Oni znaju tačno šta se desilo, oni znaju ko je kriv, znaju ko je odgovoran... direktno su uperili prst u, kao, navodne odgovorne, prozivajući od rektora do dekana Filozofskog fakulteta. Jedna tragedija nije bila dovoljna da se naučimo, a imali smo iza sebe nekoliko velikih tragedija u poslednjih nekoliko godina. I tačno se vidi izvesno... ja ne mogu to drugačije da nazovem nego lešinarenje. I to je ono što je najodvratnije. I ja takve ljude ne smatram kolegama, niti ću ih ikada smatrati - poručio je Ćulibrk.
Sada Ćulibrk govori o "užasnoj tragediji" i "odvratnom odnosu medija", tvrdeći da pojedini znaju unapred šta se desilo i ko je kriv. Ide toliko daleko da kolege naziva i "propagandnim mašinerijama" i optužuje ih za "lešinarenje".
Podsećamo, studentkinja koja je skočiča sa 5. sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, preminula je u četvtrak zbog izbijanja požara, usled zapaljenja pirotehničkih sredstava koja su se nalazila u hodniku zgrade.
