Dodao je da ko god hoće da govori nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima i srpskim stradanjima ne može da uđe u Hrvatsku.

Vučić je izrazio uverenje da će Ministarstvo spoljnih poslova uputiti, ako to do sada nije uradilo, protestnu notu Hrvatskoj.

- Zbog toga sam siguran da će Ministarstvo spoljnih poslova, ako to do sada nije uradilo, a uveren sam da će sada da primete bar da sam ja rekao, te da će da upute protestnu notu državi Hrvatskoj - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara tokom obilaska radova na izgradnji pruge koja će povezati centar grada i Ekspo.

Dodao je da su mediji u Srbiji više zabrinuti kada je Severina Vučković 15 minuta zadržana na granici na ulasku u Srbiju i puštena da uđe.

- Nije joj ni zabranjen ulaz u Srbiju, samo je 15 minuta zadržana na granici. Ali ćutite kada je jedan intelektualac, šta god ja mislim o njemu ili on o meni, zadržan samo zato što je išao na promociju knjice istoričara Branislava Stankovića "Tesla, Srbin sam". Samo zato mu je zabranjen ulaz na teritoriju Republike Hrvatske. Tako ko im pada na pamet, ko god ima mozga i ko god hoće da govori nešto o Oluji, Jasenovcu, Jadovnu Prebilovcima i srpskim stradanjima, ne može da uđe u Hrvatsku. Evropske vrednosti - upitao je Vučić.

Vučić je, na pitanje da prokomentariše to što hrvatski mediji prenose da je predsednik Hrvatske Zoran Milanović rekao da je on, zaboravio na sporazum iz 2010. između Srbije i Hrvatske, koji je isti kao sporazum trojnog saveza Zagreb-Tirana-Priština, rekao da to uopšte nije isti niti sličan sporazum.

- Nije isti i nije ni sličan sporazum, ali koji god sporazum da smo imali, imali smo mi i sporazum o UNPA zonama, razne, pa ih nikada niko nije poštovao. I nisam ja zaboravio ništa, kao što nisam zaboravio i neću zaboraviti ni to da su juče zaustavili profesora Miloša Kovića, profesora, istoričara našeg i zabranili mu ulazak u Hrvatsku. A vi ćutite, svi novinari ćutite u Srbiji - rekao je Vučić.

Srpskom istoričaru i profesoru Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošu Koviću zabranjen je ulazak u Hrvatsku zato što, kako je rekao medijima, "predstavlja pretnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti i javnom zdravlju" te zemlje.