Bivša rektorka Beogradskog univerziteta i jedna od čelnih ljudi inicijative "Proglas" Ivanka Popović gostovala je na blokaderskoj televiziji N1, gde je kroz razgovor sa voditeljkom, izjavila da su studenti u blokadi, koji borave na fakultetu, odgovorni za smrt studentkinje koja ja pala sa 5. sprata zgrade Filizofskog fakulteta i izgubila život.

- Naravno da je najlakše reći da je dekan kriv, jer on kao inokosni organ nosi određenu odgovornost. Ali znate, tu govorimo o jednoj drugoj stvari, fakulteti su otvoreni prostori i cela poenta akademske zajednice je da je ona otvorena. Što znači da ako vi imate jedan otvoren prostor, tu dolazi do izmene ljudi, dolaze-odlaze... Način na koji oni funkcionišu su između ostalog i kroz ličnu odgovornost ljudi koji u tom prostoru borave - rekla je bivša rektorka.

Ivanka Popović, koja je bila na strani studenata u blokadi, od početka njihovog divljanja i devijantnog ponašanja u poslednjih godinu dana i koja ih je podržavala u svemu što su radili i rade, sada se, sudeći po onome što je rekla, ogradila od istih.

Ovakav potez bivše rektorke mogao bi snažno da demorališe studente i dodatno pojača njihov gnev, posebno kada uvide da su bili iskorišćeni za ostvarenje tuđih ciljeva. Dok su obavljali “prljav posao” u nečijem interesu, bili su poželjni, a sada, kada se suočavaju sa posledicama, ostavljeni su po strani, bez podrške, kao da više nemaju nikakvu vrednost.

Podsetimo, studentkinja koja je skočila sa 5. sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, preminula je u četvtrak zbog izbijanja požara, usled zapaljenja pirotehničkih sredstava koja su se nalazila u hodniku zgrade.