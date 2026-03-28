Policija danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nastavlja sa uzimanjem iskaza i prikupljanjem dokaza u vezi bezbednosnih propusta na fakultetu usled kojih je 26. marta oko 22:40 časova na petom spratu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu došlo do požara koji je izazvan pirotehničkim sredstvima, a potom i smrti studetkinje koja je skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta.

U toku prepodneva izjave u policiji treba da daju rukovodilac studijskog programa moderne i savremene umetnosti na tom fakultetu J.Č, zastupnik firme za obezbeđenje "Sfinga" d.o.o. D.I. i I.O, koordinator obezbedjenja u firmi "Sfinga" d.o.o.

Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, istakao je za emisiju "Puls Srbije vikend" da dekan i uprava fakulteta snose isključivu odgovornost za to, jer su zaduženi za bezbednost zgrade:

- Oni moraju da prate propise koje se odnose na kontrolu požara i obezbeđivanje zgrade od požara, koje podrazumevaju različite konkretne mere koje treba da budu preduzete i efektivno sprovedene. Istovremeno podrazumeva se da se tu imenuju odgovorna lica za takve situacije - rekao je Stanković.

Prema mišljenju ministra, krajnja odgovornost je isključivo na rukovodiocima ustanova.

- U slučaju konkretnog Filozofskog fakulteta odgovornost je na dekanu. U slučaju, univerziteta, krivica je rektora.

Rektor predstavlja Univerzitet u Beogradu i koordinira radom fakulteta i istovremeno ima odgovornost da se na svakom od pojedinačnih fakulteta sprovode one mere koje su propisane zakonom. Bilo da je reč o zakonu o visokom obrazovanju, bilo da je reč o čitavom nizu pratećih zakona.

MUP o tragediji

Podsetimo, MUP je ranije saopštio da je oko 26. marta 22.40 časova, kako se sumnja, nakon što je na petom spratu Filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničkih sredstava, 25-godišnja devojka skočila kroz prozor i nastradala na licu mesta.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su juče u zgradu Filozofskog fakulteta po nalogu VJT u Beogradu.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na petom spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović rekao je da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Dejan Vuk Stanković o tragediji na Filozofskom fakultetu u Beogradu Izvor: Kurir televizija

