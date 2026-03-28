Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić zahvalio je svima koji su brinuli za njegovo zdravlje, dok je u Kliničkom centru Srbije bolovao od obostrane upale pluća i dodao da na ovaj dan želi da zahvali patrijarhu Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji su se, kako je naveo, molili da ga vrate među žive.

- Pošto se, daće Bog, prema rečima lekara bliži kraj mog bolničkog lečenja, želim da se još jednom zahvalim svim dobrim i divnim ljudima koji su se molili i brinuli za moje zdravlje. Znam da neću moći svima da se zahvalim pojedinačno, zato ću pokušati da u narednim danima nađem reči zahvalnosti za sve. Danas želim da se zahvalim Njegovoj Svetosti Patrijarhu Porfiriju, kao i svim arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve koji su svojim molitvama pomogli meni i umilostivili Gospoda da me vrati među žive. Ove godine ne samo da obeležavam 60 godina života, već će 26. juna biti 60 mojih godina u Hristu, 60 godina od mog krštenja u manastiru Svetog velikomučenika Georgija u Ajdanovcu kod Prokuplja, što je i moja krsna slava. Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 60 godina od krštenja, dočekam sa svojom porodicom i prijateljima. Takođe, zahvalio bih se divnim i dobrim ljudima iz drugih verskih zajednica koji su se, takođe, molili i brinuli za moje zdravlje. Neka vam se dobrim sve vratilo - poručio je ministar Dačić na Instagramu.