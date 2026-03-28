U današnjem izdanju blokaderskog tabloida"Danas", pojavila se šokantna i nedopustiva tvrdnja koja optužuje studentkinju, koja je poginula padom sa 5. sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, za tragediju koja se dogodila!

Naime na tom blokaderskom portalu može se videti tekst sa naslovnicom koja glasi - Devojka koja je stradala na Filozofskom fakultetu bila sama u trenutku tragedije, a u tekstu se dodaje da je navodno sama unela pirotehniku u zgradu fakulteta, koja je u tom trenutku bila otvorena.

Ova situacija postavlja ozbiljna pitanja o odgovornosti medija i načinu na koji izveštavaju o tragedijama. Optuživanje preminule osobe, koja nije u mogućnosti da se brani, predstavlja ne samo etički problem, već i duboku nepravdu i nerazumevanje bola prema njene porodice i prijatelja. U ovakvim trenucima, umesto da se traže krivci, potrebno je pružiti podršku onima koji su ostali, a ne dodatno ih povređivati.

Podsećamo, studentkinja koja je skočiča sa 5. sprata zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu, preminula je u četvtrak zbog izbijanja požara, usled zapaljenja pirotehničkih sredstava koja su se nalazila u hodniku zgrade.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka