Blokaderi koji stoje iza takozvanih "studentskih" naloga na društvenim mrežama još jednom su, potpuno neplanirano, ogolili sopstveno licemerje i to po ko zna koji put. Paradoksalno, čini se da toga uopšte nisu ni svesni, što celu situaciju čini još poraznijom i očiglednijom svima koji posmatraju njihovo ludilo.

Naime, kako su istakli, deo blokadera sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu otišao je u Kulu gde se sutra održavaju izbori.

- Moramo vam priznati da 50% vremena razmišljamo o proslavi u ponedeljak, za šta ste vi spremni, za izbore ili proslavu? Naš odgovor je oba.

Ovim su nedvosmisleno pokazali da im je u fokusu isključivo sopstvena zabava i lični interes, dok istovremeno njihova koleginica, koja je tragično izgubila život na Filozofskom fakultetu, još uvek nije ni ispraćena na večni počinak. Takav raskorak između onoga što javno zastupaju i onoga kako se ponašaju u ključnim trenucima teško da može biti očigledniji.

Podsetimo, pre samo godinu dana ti isti blokaderi organizovali su ulične skupove, pritom ometajući svakodnevni život građana, kako bi odali počast preminulom psu. Danas, suočeni sa tragedijom u sopstvenim redovima, razmatraju organizovanje proslave.