Vlada Srbije imenovala je šefa Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji (EU) ambasadora Danijela Apostolovića za glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (EU), objavljeno je u Službenom glasniku.

Apostolović je do sada bio član Tima za podršku pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU.

Dužnost glavnog pregovarača u pregovorima o pristupanju Srbije EU do sada je obavljao ministar za evropske integracije i nacionalni koordinator Instrumenta za reforme i rast u skladu sa Uredbom o upravljanju Instrumentom za reformu i rast Nemanja Starović.

Starović je odlukom Vlade Srbije od 26. marta imenovan za člana Tima za podršku pregovorima o pristupanju Republike Srbije EU, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

