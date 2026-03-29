Zašto su njih dvojcia došli iz Beograda u Bajinu Baštu na dan izbora, ostaje da se vidi.

Biračka mesta na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti otvorena su na vreme, u 7.00 časova, a građani će moći da glasaju do 20 časova.

U Bajinoj Bašti na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisana birača.

Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Bajina Bašta učestvuje šest izbornih lista.

Na izborima učestvuju lista okupljena oko SNS-a "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica", zatim lista "Ujedinjeni za Bajinu Baštu".

Na izborima se nadmeću i lista "Zdrava Srbija - Milan Stamatović", "Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević", zatim lista "Grupa građana Izađi/izbori se za Bajinu Baštu - srpski liberali" i lista "Nestranački pokret za Bajinu Baštu".

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu.