Snimak strašnog napada ispred prostorija SNS možete videti na snimku ispod:

Napadi blokadera u Boru Izvor: Kurir

O napadu blokadera se oglasio i prvi na izbornoj listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković, koji je izjavio da su ispred prostorija SNS u Boru pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih.

On je, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga, rekao da se povređeni aktivisti SNS nalaze u bolnici i da se očekuje lekarski izveštaj o njihovom zdravstvenom stanju.

On kaže da su ljudi koji su napali aktiviste SNS isti oni koji na biračkim mestima u Boru pokušavaju da zabrane ljudima da izlaze na glasanje i pokušavaju da naprave haos.

- Očekujemo da nadležni organi reaguju i identifikuju napadače, rekao je Petković i pozvao sve da izbori prođu mirno i demokratski.