BLOKADERI NAPALI AKTIVISTE SNS U BORU, JEDNOM POLOMILI RUKU! Prskali ih suzavcem, povređeni prebačeni u bolnicu
Snimak strašnog napada ispred prostorija SNS možete videti na snimku ispod:
O napadu blokadera se oglasio i prvi na izbornoj listi Aleksandar Vučić - Bor - Naša porodica Radiša Petković, koji je izjavio da su ispred prostorija SNS u Boru pojedini blokaderi napali aktiviste te stranke suzavcem i palicama i povredili neke od njih.
On je, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga, rekao da se povređeni aktivisti SNS nalaze u bolnici i da se očekuje lekarski izveštaj o njihovom zdravstvenom stanju.
On kaže da su ljudi koji su napali aktiviste SNS isti oni koji na biračkim mestima u Boru pokušavaju da zabrane ljudima da izlaze na glasanje i pokušavaju da naprave haos.
- Očekujemo da nadležni organi reaguju i identifikuju napadače, rekao je Petković i pozvao sve da izbori prođu mirno i demokratski.
Kurir.rs