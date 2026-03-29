Predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Lučani Katarina Kovanović izjavila je da predstavnici opozicije jutros nisu dozvolili da se postave paravani na biračkim mestima u Puhovu, kao i na biračkim mestima 13 i 14 u Guči, koja su zbog toga otvorena sa zakašnjenjem od oko 30 minuta.

- To se dogodilo u Puhovu, pre sedam časova, pa smo uspostavili red jer su izašli naši članovi Opštinske izborne komisije. A u Guči, na biračkom mestu broj 13 i na mestu broj 14, od strane opozicije nije dozvoljeno da se postave paravani po zakonu, tako da smo poslali i članove Opštinske izborne komisije i morali smo da kontaktiramo i policiju da izađe na teren, da bi paravani bili uspostavljeni u skladu sa zakonom i tu je se kasnilo malo više od pola sata, ali pre osam je svakako počelo", rekla je Katarina Kovanović, prenose beogradski mediji pisanje Tanjuga.