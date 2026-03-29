Blokaderi, opremljeni komunikacionim sredstvima poput paravojnih formacija, pojavili su se na biračkim mestima u Bajinoj Bašti.
Lokalni izbori
BLOKADERI KAO PARAVOJSKA ORDINIRAJU PO BIRAČKIM MESTIMA: Pogledajte snimak iz Bajine Bašte! Nosi "motorolu" i unosi se u lice građanima (VIDEO)
Jedan građanin je snimio blokadera koji je nosio motorolu, i odbijao da odgovori na pitanja ko je i zašto se šeta oko biračkih mesta.
- Otkud ti motorola druže - pitao ga je čovek, na šta je blokader odgovorio: "Ovo je igračka".
Građanin je potom rekao da će pozvati policiju.
Skupština Opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na lokalnim izborima učestvuje šest izbornih lista.
