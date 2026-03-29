Slušaj vest

Predsednica Skupštine Ana Brnabić oglasila se putem Iksa i navela da kada na N1 vidite naslov "Tuča u Boru", to je "neoboriv dokaz da su blokaderi napali nekoga, jer da je kojim slučajem drugačije, odmah bi zakukali da je neko njih tukao".

- Dakle, benigno "tuča" pokazuje da je, za N1, blokaderima sve dozvoljeno, kao što je i njima dozvoljeno da brutalno krše izbornu tišinu i u petak, i juče, i danas - navela je predsednica Skupštine u svojoj objavi.

Blokaderski medij N1 objavio je tekst sa naslovom da se desila tuča u Boru, sa navodnim tvrdnjama o napadu studenata, izbušenim gumama posmatračima u Bajinoj Bašti.