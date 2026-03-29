Slušaj vest

Danas se održavaju redovni izbori za odbornike u lokalnim skupštinama u deset opština i gradova: Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci. Glasačka mesta otvorena su do 20 časova, a pravo glasa ima 247.985 birača, koji biraju ukupno 360 odbornika.

Dok građani glasaju na lokalnim izborima, u političkim krugovima već se govori o mnogo ozbiljnijem kontekstu - svojevrsnoj generalnoj probi za izbore koji bi mogli da odrede pravac cele države. Da li je reč o testu snage, proveri terena ili početku velike političke utakmice?

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" govorili su: Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, Aleksandar Jerković, bivši narodni poslanik i programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju, Nina Kuburović, analitičar i Lazar Pavlović, poltički analitičar.

Izborni dan pod lupom

Vojislav Šešelj prokomentarisao je kako protiče izborni dan i incidente koji su već počeli da se dešavaju na biračkim mestima:

- Ovo su blokaderi dugo pripremali i u po njih vrlo neprijatnom trenutku to što su pripremali oni izvode. Ali ovo će im se još više razbiti o glavu, jer izazivaju incidente, došli su sa strane da to rade. Dakle, to nije stvar naroda koji živi u opštinama gde se izbori odvijaju, nego stvar nekih podrivačkih, izdajničkih, neprijateljskih snaga, koja je pripremana van tih opština i danas su se tamo sjatili direktni izvršioci i krenuli u akciju. Oni neće da postignu ništa, spremali su veliki bum, na kraju će biti buć.

Nina Kuburović nadovezala se na izlaganje Šešelja, ocenjujući izborni dan:

- Ono što može da predstavlja još veći problem jeste sistem tužilaštva koji su oni već zaposeli i vrlo dobro možemo da znamo da neki budući scenario može da bude takav da će tužilaštvo sve što bude radilo raditi da oslobađa sve blokadere koji budu kršili zakon, koji budu radili na remećenju javnog reda i mira, na kršenju našeg ustavnog pravnog poretka, to može da bude problem. Smatram da bi naša zemlja trebalo nakon izbora ove godine da se malo više pozabavi upravo tom borbom.

Zašto su ovi izbori važni?

- Pre svega, ja bih najviše voleo da nemamo ovu referendumsku atmosferu kakvu imamo u proteklih godinu i po dana, da bi isključivo građani mogli da se fokusiraju na svoje lokalne potrebe i kako žele da im izgleda lokalna vlast, kako bi želeli da rešavaju određene probleme. I ono što jeste bitno suštinski jeste da vi, ako imate određene suštinske razlike na republičkom planu, lokalna politika bi trebalo da ostane lokalna. Ali ono što mislim da je mnogo bitnije jeste to što smo mi u proteklih par meseci mogli da čujemo šta je plan i program za te lokalne zajednice od strane koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom - smatra Pavlović.

Aleksandar Jerković komentarisao je da na izborima postoje subjekti koji paralelno učestvuju kao politički akteri, ali i kao posmatrači, što je, kako navodi, nedozvoljeno. Dodao je da su u Mionici viđene grupe za zastrašivanje, čiji je cilj smanjenje izlaznosti i ugrožavanje slobode izbora građana.

- Videli smo plastične pištolje, videli smo napade. Kada odvraćate ljude od izbora, vi samim tim činite izbore neregularnim. I onda slušamo priče od prozapadnih nevladinih, to su zapravo parapolitičke organizacije, priče o nekoj neregularnosti – ističe Jerković.

U iščekivanju prvih rezultata

- Ono što očekujemo, što cela Srbija očekuje, ja u to nemam nikakve sumnje, rezultat 10:0. A pošto je izborno ćutanje, neću vam reći za koga 10:0. Naprednjaci pate od jedne osobine koja nije baš uvek dobra, oni žele da dokazuju čak i višak demokratičnosti u nekim situacijama – smatra Šešelj.

Kuburović ističe da je važno da oni koji učestvuju na izborima imaju jasan plan i viziju:

- Ko hoće da radi vredno i naporno i kome je Srbija zaista na prvom mestu, to podrazumeva da na izbore izađete sa planom, programom i vizijom, što je najvažnije. Imali smo skoro priliku da vidimo kako izgleda predstavljanje jedne ozbiljne vizije za narednih 10 godina. Na državnom aparatu je danas veliki izazov, a to je da odoli svim provokacijama koje imamo prilike da vidimo od ranog jutra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs