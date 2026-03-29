Nakon što je poznati biznismen Branko Babić imao tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, blokaderi su iskoristi ovu priliku da na gnusne načine komentarišu tragediju, u kojoj je Babić mogao da izgubi život.

Ni časa ne čase kada treba da opljuju nekoga ko se zalaže za druge stvari i misli drugačije od njih, pa tako ne prezaju od komentara na društvenim mrežama, gde se bukvalno mole za njegovu smrt.

- Ajde Jano da ga zakopamo...- glasilo je jedan od komentara.

Ispod objave, nizali su se ogavni komentari, pokazujući zlobu blokadera!

- Jel preživeo? Jeste. Šteta...Biće prilike, treća sreća možda - naveli su.

Na ovakve načine blokaderi pokazuju koliko daleko mogu da odu i da probijaju dno koje su odavno dotakli, širenjem mržnje prema svima koji nisu kao oni!

Branko Babić, podsećamo, doživeo je težak udes na autoputu, a prema informacijama, do nesreće je došlo usled loših vremenskih uslova koji su značajno otežali vožnju.