Srpska napredna stranka obavestila je javnost da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori.

Kako se navodi u saopštenju, blokaderi su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, "na osnovu svedočenja ljudi koji se javljaju Srpskoj naprednoj stranci uočeno je više organizovanih grupa koja sa sobom nose uređaje za bežičnu komunikaciju, kao i metalne i drvene šipke i slične predmete."

- Pozivamo građane da nadležnim državnim organima bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom i prete "da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića", “da je Vučićevo vreme prošlo, da budu pametni, jer znaju šta ih čeka sutra” i sve ostale pretnje. Srpska napredna stranka apeluje na građane da ostanu mirni, ove protivzakonite radnje blokadera imaju za cilj da spreče demokratski proces, onemoguće slobodnu izbornu volju građana da izaberu predstavnike koji se bore za jaku i slobodarsku Srbiju i čiji je program razvoj svakog dela Srbije.

