Slušaj vest

Početak lokalnih izbora u 10 opština i gradova u Srbiji obeležili su pokušaji blokadera da nasilnim aktima izazovu haos i prekinu glasanje.

Sada su blokaderi ponovo dokazali da im organizacija nije jača strana i da bi pametnije bilo da gledaju svoja posla i bave stvarima koje ih se tiču.

Blokadere tokom izbornog procesa gotovo da stalno muči ista muka, ne rade na izvođenju glasača, već traže tuđe štabove i kol centre.

Ranije, u Boru oni jurili su i tukli ljude, jednom su slomili ruku dok su druge prskali suzavcem, dok u Bajinoj Bašti ordiniraju poput paravojnih formacija oko biračkih mesta.

Lokalni izbori, podsećamo, danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Bajinoj Bašti, Majdanpeku i Sevojnu.

Izborna tišina traje do 20 časova.