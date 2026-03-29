Grupa blokadera danas je provocirala, a zatim fizički napala i pretukla aktiviste SNS u Boru.
Terorišu neistomišljenike
ZAŠTO SU BLOKADERI DOŠLI ISPRED PROSTORIJA SNS? Pogledajte kako izveštava N1 o krvavom napadu u Boru (FOTO/VIDEO)
Jednom muškarcu je slomljena ruka, i on je prebačen u bolnicu, dok su drugi isprskani suzavcem.
Ono što svedoči da je ovo ciljani napad, a ne rasprava koja je prerasla u sukob, jeste činjenica da su blokaderi došli ispred prostorija SNS.
Dakle napad se nije dogodio na biračkom mestu, već ispred stranačkih prostorija, gde su blokaderi došli da terorišu političke neistomišljenike.
O svemu tome N1 izveštava šturo, da su se neki ljudi potukli ispred prostorija SNS, ne postavljajući nijednom pitanje - zašto su blokaderi ciljali prostorije vladajuće stranke.
