HOROR U BAJINOJ BAŠTI! BLOKADER POTEGAO PIŠTOLJ NA LJUDE! Dramatičan snimak napada, finansijer opozicije sa prstom na obaraču kreće ka narodu (VIDEO)
Slobodan Divac iz Bajine Bašte, inače finansijer opozicije potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke.
Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.
Na snimku sa lica mesta se vidi da je Divac izašao iz automobila sa pištoljem u ruci i krenuo ka masi koja je napala članove SNS u Bajinoj Bašti.
Inače, blokaderi su danas izazvali haos i nasilje na više biračkih mesta gde se održavaju lokalni izbori. Stravični događaj dogodio se u Boru gde su blokaderi prvo napali građane na biračkom mestu, a potom su došli ispred prostorija SNS i napali aktiviste, prskali ih suzavcem, a jednom su čak slomili ruku.
U Bajinoj Bašti jedan građanin je snimio blokadera opremljenog komunikacionim sredstvima poput paravojnih formacija.
Incidenata je bilo i u Kladovu gde se u blizini jednog biračkog mesta nalazila grupa blokadera od kojih je jedan u ruci držao drvenu motku.
