Slobodan Divac iz Bajine Bašte, inače finansijer opozicije potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke.

Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.

Na snimku sa lica mesta se vidi da je Divac izašao iz automobila sa pištoljem u ruci i krenuo ka masi koja je napala članove SNS u Bajinoj Bašti.

Inače, blokaderi su danas izazvali haos i nasilje na više biračkih mesta gde se održavaju lokalni izbori. Stravični događaj dogodio se u Boru gde su blokaderi prvo napali građane na biračkom mestu, a potom su došli ispred prostorija SNS i napali aktiviste, prskali ih suzavcem, a jednom su čak slomili ruku.

U Bajinoj Bašti jedan građanin je snimio blokadera opremljenog komunikacionim sredstvima poput paravojnih formacija.

Incidenata je bilo i u Kladovu gde se u blizini jednog biračkog mesta nalazila grupa blokadera od kojih je jedan u ruci držao drvenu motku.

