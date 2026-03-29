OVO JE NASILNIK KOJI JE PRETUKAO ČETIRI AKTIVISTKINJE SNS U ARANĐELOVCU! Simpatizer stranke Sava Manojlovića napao žene, PREVEZENE U BOLNICU
Simpatizer pokreta "Kreni promeni" Sava Manojlovića, Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je napao četiri studentkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone.
Kako se saznaje, jedna žena je teže povređena i nalazi se u bolnici.
U Bajinoj Bašti, gde se danas održavaju lokalni izbori, primećeni su ranije i Đorđe Miketić i Savo Manojlović.
Slobodan Divac iz Bajine Bašte, inače finansijer opozicije potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke. Na snimku sa lica mesta se vidi da je Divac izašao iz automobila sa pištoljem u ruci i krenuo ka masi koja je napala članove SNS u Bajinoj Bašti.
Takođe, u Boru, blokaderi su jurili i tukli ljude, jednom su slomili ruku dok su druge prskali suzavcem.
Lokalni izbori, podsećamo, danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Bajinoj Bašti, Majdanpeku i Sevojnu.
Izborna tišina traje do 20 časova.
