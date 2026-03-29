Simpatizer stranke Save Manojlovića, blokader Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je, kako saznajemo, napao četiri aktivistkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone…

Jedna od napadnutih aktivistkinja govorila je za televiziju Pink. Radojka Kovačević, istakla je da su maskirani mladi muškarci trčali prema njima, da su im pretili, gurali i čupali ih.

- Dve drugarice su napadnute i ni jednoj ni drugoj nije dobro, mislim da su povređene - rekla je ona.

Kako kaže, doživela je veliki šok.

Ivan Filipović, jedan od blokadera koji napao aktivistkinje SNS u Aranđelovcu Foto: Kurir Privatna Arhiva

- Krenuli su na nas, agresivno, na nas žene, maskirani mladi muškarci. Vikali su: "Ćaci, zapamtićete nas", i razne uvrede na naš račun - rekla je Kovačević.

Ipak ističe da će do kraja dana ostati i izvršavati svoje obaveze.

- Mi smo samo žene, a oni su bili jako 'hrabri' i udarili su na pet žena nadam se da više ovakvih stresova neće biti - rekla je ona.

Napad blokadera na Radojku Kovačević

Nasilje i haos blokadera desilo se na više biračkih mesta, sve informacije pratiteUŽIVO NA KURIROVOM BLOGU

Kurir Politika/TV Pink

