- Ovo je pokušaj da odbranimo demokratiju od blokadera. U Boru ste došli ispred prostorija SNS da pretite ljudima i da ih maltretirate i provocirate. Pre toga ste zaustavili čoveka da biste mu iz automobila uzeli račun za pločice koje je kupio?!? Zašto? Pa, kako vi volite da kažete: "jer vam se može", poručila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

- U Kladovu je blokaderska TV upala u kol centar da targetira ljude i pokuša da ih zaplaši. U Bajinoj Bašti je finansijer blokadera izvukao pištolj na naše aktiviste. U Smederevskoj Palanci je 10 blokadera napalo jednog našeg aktivistu. Dokaz da su znali da čine krivično delo je što nisu dozvolili da snimi tablice da bi ih prijavio. U Aranđelovcu ste pretukli ženu. I ovo je samo kap u moru dobro organizivanog i pažljivo planiranog teorora koji danas sprovodite. E, to je blokaderska tiranija i teror. Samo nećemo baš dozvoliti da nas jašete, a mi da se sagnemo. Do pobede olovkom, a ne blokaderskim terorom, zaključila je ona u objavi na X-u.

Podsetimo, Slobodan Divac iz Bajine Bašte, inače finansijer opozicije potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke.

Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori.

Inače, blokaderi su danas izazvali haos i nasilje na više biračkih mesta gde se održavaju lokalni izbori. Stravični događaj dogodio se u Boru gde su blokaderi prvo napali građane na biračkom mestu, a potom su došli ispred prostorija SNS i napali aktiviste, prskali ih suzavcem, a jednom su čak slomili ruku.

U Bajinoj Bašti jedan građanin je snimio blokadera opremljenog komunikacionim sredstvima poput paravojnih formacija.

Incidenata je bilo i u Kladovu gde se u blizini jednog biračkog mesta nalazila grupa blokadera od kojih je jedan u ruci držao drvenu motku.

