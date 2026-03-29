Slušaj vest

Simpatizer pokreta "Kreni promeni" Sava Manojlovića, blokader Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je napao četiri studentkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone.

I u ostalih devet mesta u kojima se održavaju ozbori zabeleženi su pokušaji blokadera da nasilnim aktima izazovu haos i prekinu glasanje.

O svemu tome na televiziji N1 naravno ne čuje se ni jedna jedina reč, a pored toga reporteri ove blokaderske televizije zajedno sa članovima opizicionih stranaka lažu gledaoce!

Naime, reporterka N1 je javljajući se iz Smederevske Palanke člana pokreta Kreni Promeni predstavila kao člana - posmatračke misije! Ni reči o incidentu u Aranđelovcu gde je jedan od njihovih aktivista napao aktivistkinje SNS, ali zato je pokret Sava Manojlivća dobio zvanje misije.