N1 NAS PRAVI LUDIMA! ČLANOVE STRANKE SAVA MANOJLOVIĆA PREDSTAVLJA KAO - POSMATRAČE IZBORA! Aktivisti Kreni promeni napali žene, a glume da su posmatračka MISIJA
Simpatizer pokreta "Kreni promeni" Sava Manojlovića, blokader Ivan Filipović iz Obrenovca, u Aranđelovcu je napao četiri studentkinje SNS, povredio ih, polomio im telefone.
I u ostalih devet mesta u kojima se održavaju ozbori zabeleženi su pokušaji blokadera da nasilnim aktima izazovu haos i prekinu glasanje.
U Boru su jurili i tukli ljude, jednom su slomili ruku dok su druge prskali suzavcem, dok je u Bajinoj Bašti blokader potegnuo pištolj na ljude!
O svemu tome na televiziji N1 naravno ne čuje se ni jedna jedina reč, a pored toga reporteri ove blokaderske televizije zajedno sa članovima opizicionih stranaka lažu gledaoce!
Naime, reporterka N1 je javljajući se iz Smederevske Palanke člana pokreta Kreni Promeni predstavila kao člana - posmatračke misije! Ni reči o incidentu u Aranđelovcu gde je jedan od njihovih aktivista napao aktivistkinje SNS, ali zato je pokret Sava Manojlivća dobio zvanje misije.
Kurir Politika