U Kuli i Ruskom Krsturu danas je policiji prijavljeno da blokaderi kupuju glasove birača na redovnim lokalnim izborima koji se danas održavaju u tim mestima.

Kako se saznaje, kupovina glasova odvija se u ulici Maršala Tita u Ruskom Krsturu, gde je slučaj prijavljen policiji koja je po prijavi došla na lice mesta.

Isto je javljeno i za Kulu gde je blokaderska kupovina glasova prijavljena na adresi Maršala Tita, u kući koja izlazi na dve ulice a u kojoj se, kako tvrde izvori, nalazi blokaderski štab. Policija je iz te kuće upravo izašla.

Prijavljeno je i da blokaderi kupuju glasove i u ulici Petra Drapšina u Kuli te u ulici Maršala Tita u Sivcu, kao i u ulici Bese Đilasa u tom mestu.

