Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.

Kako možete videti na fotografijama i snimcima, vozila sa različitim hrvatskim registracijama su snimljena u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.

Na sve to, hrvatski mediji su izuzetno zainteresovani za lokalne izbore u našoj zemlji, i tendenciozno izveštavaju o haosu, ne ukazujući na činjenicu da su generator nasilja danas blokaderi.

To je samo još jedan dokaz da su blokaderi iz Hrvatske, kao i više puta do sada, dobili svaki mogući vid podrške za rušenje Srbije.

Podsećamo, i hrvatski huligan Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe "Kohorta", sa još dva hrvatska državljanina pokušao je da uđe juče u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.