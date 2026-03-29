HRVATI STIGLI U POMOĆ BLOKADERIMA! Pružaju im svaku moguću podršku, od logistike do medija: Zagrebačke tablice "okupirale" Kulu, rade sve da SRUŠE SRBIJU
Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.
Kako možete videti na fotografijama i snimcima, vozila sa različitim hrvatskim registracijama su snimljena u opštinama gde se održavaju lokalni izbori.
Na sve to, hrvatski mediji su izuzetno zainteresovani za lokalne izbore u našoj zemlji, i tendenciozno izveštavaju o haosu, ne ukazujući na činjenicu da su generator nasilja danas blokaderi.
To je samo još jedan dokaz da su blokaderi iz Hrvatske, kao i više puta do sada, dobili svaki mogući vid podrške za rušenje Srbije.
Podsećamo, i hrvatski huligan Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe "Kohorta", sa još dva hrvatska državljanina pokušao je da uđe juče u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.
Njemu je ulazak u Srbiju zabranjen odlukom bezbednosnih službi.