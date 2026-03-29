Predsednica Skupštine Ana Brnabić komentarisala je na Iksu objavu Stranke slobode i pravde u kojoj ta stranka tvrdi da se ispred mesta gde se okupljaju funkcioneri SNS u Knjaževcu govori o nekim kutijama koje čuvaju, dodajući da su to "duple kutije".

- Aman, prestanite da lupate gluposti. Kakve duple kutije?!?!? - poručiča je Brnabićeva na početku objave.

Ona je dalje objasnila:

- Ljudi u Srbiji treba da znaju da je ukupan broj izdatih akreditacija za posmatrače na ovim lokalnim izborima (u samo 10 lokalnih samouprava): 6.752 (21 stranih i 6.731 domaćih)! Na to onda dolaze i članovi biračkih odbora (stalni sastav i prošireni sastav). Ukupan broj članova biračkih odbora je 6.774 (stalni sastav 2.490 i prošireni sastav 4.284). Pa ko na takvu kontrolu može da unese duplu kutiju?? Ali ovo samo pokazuje koliko pojma nemate ni o izborima ni o politici, i zašto ste tu gde jeste, i zašto vam je potreba pomoć svih ovih sa hrvatskih registarskim tablicama koji krstare po našim lokalnim samoupravama - navela je Brnabićeva.

Blokaderi su danas, tokom izazivanja haosa na lokalnim izborima širom Srbije, dobili punu logističku i medijsku podršku iz Hrvatske.

Hrvati okupirali Kulu na dan lokalnih izbora

Lokalni izbori danas se održavaju i u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Bajinoj Bašti, Majdanpeku i Sevojnu.

