Danas je u Aranđelovcu prijavljena kupovina glasova.
"GLASAJ ZA STUDENTSKU LISTU I DAĆU TI 4.000" Prijavljen slučaj kupovine glasova u Aranđelovcu, čovek otkrio SVE DETALJE! Presreo ga ispred biračkog mesta
Ovaj slučaj prijavio je jedan građanin Aranđelovca.
Njemu je nepoznata osoba koja je izašla iz crnog vozila marke “Pasat”, beogradskih registarskih tablica, prišla i ponudila 4000 dinara da glasa za Studentsku listu.
Građanin je to odbio i otišao da glasa po svojoj savesti.
Nakon izlaska, zatekao je istu osobu koja je nastavila drugim građanima da nudi novac.
(Kurir.rs/Glas Aranđelovca)
