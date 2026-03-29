Blokader Miša Bačulov snimljen je u Smederevskoj Palanci, ispred Osnovne škole "Olga Milošević", u društvu nepoznate osobe.

Zašto se blokader pojavio na dan lokalnih izbora, ostaje da se vidi.

Ranije danas, u Bajinoj Bašti primećeni su i Đorđe Miketić i Savo Manojlović.

Redovni lokalni izbori Bajina bašta glasanje glasačko mesto lokalni izbori 2026 (3) copy.jpg
Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti. Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.

Vukašin Đoković, mladi aktivista SNS-a, napadnut je danas u selu Ratari kod Smederevske Palanke kada je na njega fizički nasrnula grupa blokadera, a pored toga su mu oštetili i vozilo - razbili automobil i polili ulje po kočnicama.

U Bajinoj Bašti Slobodan Divac, inače finansijer opozicije, potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke. Nešto ranije zabeležen je slučaj u kojem je jedan građanin snimio osobu među blokaderima koja je imala komunikacionu opremu nalik onoj koju koriste paravojne formacije.

Napetosti su registrovane i u Kladovu, gde se u blizini biračkog mesta okupila grupa blokadera, a jedan od njih je nosio drvenu motku.

