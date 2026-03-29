Amerikanac Brajan Braun došao je u Srbiju, u Sevojno, kao međunarodni posmatrač i malo je reći da je oduševljen načinom na koji se u Srbiji glasa i na koji građani ispoljavaju svoju izbornu volju.

Pre svega, pohvalio je način na koji je unutar biračkog mesta sve obezbeđeno, zatim kako birači pokazuju svoju ličnu kartu i poziv za glasanje a najviše ga je oduševilo to što se sprejom obeležava svako ko je glasao kako nigde ne bi mogao to da ponovi i prevari izborni proces i osujeti volju birača.

- Ljudi moraju da se identifikuju ličnim dokumentom. Zatim im se obeležava prst sprejom kako bi se znalo da ne mogu ponovo da glasaju. Kada se to uradi, jasno je da je glasanje već obavljeno, pojasnio je Brajan na snimku.

Međutim ono što ga je šokiralo i što mu nikako nije ulazilo u glavu jeste ono što se događalo u blizini biračkog mesta a što je delovalo kao sušta suprotnost svemu onome što je pohvalio kao dobru organizaciju i transparentan proces na samom biralištu.

Naime, on je ostao u šoku i čudu zbog ljudi koji okolo stoje s nekim crvenim bedževima a za koje je rekao da mu se čini da pokušavaju da zastraše ljude koji dolaze na glasanje.

