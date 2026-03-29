Blokaderska N1 danas je nastavila sa svojom dobro poznatom matricom laži, po kojoj hiljadu puta izrečena laž za njih postaje istina! No, danas su takođe dematnovali sami sebe u tim lažima, i to iz Knjaževca odakle je pokušan još jedan spin prethodnih dana.

Reporter N1 je u razgovoru sa sagovornikom iz Knjaževca pokušao da dobije potvrdu laži o ljudima zavedenim u PIO fondu koji imaju preko 100 godina, a nalaze se navodno na biračkom spisku ove opštine u kojoj se danas održavaju lokalni izbori, ali te potvrde nije bilo - jer je priča neistinita.

Kako je rekao i sam reporter, te tvrdnje plasirala je opozicija, ali sagovornik nije mogao da da potvrdan odgovor. Takođe, sagovornik je rekao da imaju "informacije da se dešavaju brojne nepravilnosti" ali da za to "nemaju dokaze".

