Slušaj vest

Blokaderska N1 danas je nastavila sa svojom dobro poznatom matricom laži, po kojoj hiljadu puta izrečena laž za njih postaje istina! No, danas su takođe dematnovali sami sebe u tim lažima, i to iz Knjaževca odakle je pokušan još jedan spin prethodnih dana.

Reporter N1 je u razgovoru sa sagovornikom iz Knjaževca pokušao da dobije potvrdu laži o ljudima zavedenim u PIO fondu koji imaju preko 100 godina, a nalaze se navodno na biračkom spisku ove opštine u kojoj se danas održavaju lokalni izbori, ali te potvrde nije bilo - jer je priča neistinita.

Kako je rekao i sam reporter, te tvrdnje plasirala je opozicija, ali sagovornik nije mogao da da potvrdan odgovor. Takođe, sagovornik je rekao da imaju "informacije da se dešavaju brojne nepravilnosti" ali da za to "nemaju dokaze".

Poslušajte u videu:

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaAMERIČKI POSMATRAČ ŠOKIRAN BLOKADERSKIM NASILJEM: Došao u Sevojno pa detaljno objasnio kako se kod nas glasa: Imamo šta da naučimo od Srbije (VIDEO)
Screenshot 2026-03-29 135205.jpg
PolitikaŠTA RADI MIŠA BAČULOV U SMEDEREVSKOJ PALANCI?! Blokader snimljen na dan lokalnih izbora
Miša Bačulov
Politika"NEMATE POJMA O POLITICI, ZATO VAM TREBA POMOĆ OVIH SA HRVATSKIM TABLICAMA" Brnabićeva reagovala na objavu SSP: Prestanite da lupate gluposti!
Ana Brnabić
Politika"GLASAJ ZA STUDENTSKU LISTU I DAĆU TI 4.000" Prijavljen slučaj kupovine glasova u Aranđelovcu, čovek otkrio SVE DETALJE! Presreo ga ispred biračkog mesta
Redovni lokalni izbori Aranđelovac glasanje glasačko mesto lokalni izbori 2026 (11).jpeg