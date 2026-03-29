HULIGANI IZ OSIJEKA ZADRŽANI NA GRANICI! Hrvatski državljani hteli da uđu u Srbiju i prave haos na izborima: IMALI DNEVNICE OD 50 DO 70 EVRA ZA PROTESTE!
Fran Jurić iz Osijeka, član navijačke grupe Kohorta iz Osijeka, sa još dva hrvatska državljanina pokušao je juče da uđe u Srbiju preko graničnog prelaza Bezdan.
Kako prenose Novosti, njemu je ulazak u Srbiju zabranjen odlukom službi bezbednosti.
Raspolaže se prethodnim saznanjima da je Fran Jurić bio angažovan u Hrvatskoj da za dnevnice od 50 do 70 evra plus paušal uzme učešće na protestima u Srbiji. Ustanovljeno je da je boravio na Vidovdan na blokaderskom protestu i tada je učestovao u napadima na srpsku policiju.
Blokaderi su danas, tokom izazivanja haosa na lokalnim izborima širom Srbije, dobili punu logističku i medijsku podršku iz Hrvatske. Više vozila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli i Ruskom Krsturu, dok hrvatski mediji pružaju svesrdnu podršku blokaderima.
Na sve to, hrvatski mediji su izuzetno zainteresovani za lokalne izbore u našoj zemlji, i tendenciozno izveštavaju o haosu, ne ukazujući na činjenicu da su generator nasilja danas blokaderi.
Lokalni izbori u deset opština i gradova u Srbiji održavaju se danas, a izborna tišina traje do 20 časova.
