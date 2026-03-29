Slušaj vest

Ove reci je Radoju Jovanoviću (70) iz sela Okletac u Bajinoj Bašti uputio njegov komšija Aleksandar Jovanović Aca dok je ovaj izlazio sa biračkog mesta.

- Mnogo smo se uplašili, supruga Zorica i ja ne možemo da dođemo sebi. Više puta nam je prilazio i pretio smrću. Čak je i krenuo na nas, ali su nas neki ljudi spasili - kaže Radoje.

On kaže da mu je komšija vikao da se prodao za večeru, da je glasao za Vučića, i slične uvrede.

 - U ovoj uzavreloj situaciju napravio nam je pakao, nas desetoro je u kući i niko neće noćas spavati.

Radoje je sve prijavio policiji i čeka da oni ipak spreče komšiju Jovanovića da ostvari svoj naum.

Sve o današnjim lokalnim izborima u 10 opština pratite u našem blogu.

