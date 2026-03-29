Slušaj vest

Umesto jedinstva koje su najavljivali, blokaderi ni na izborni dan ne mogu da sakriju prezir koji osećaju jedni prema drugima.

Ovog puta, čini se, ne mogu da se dogovore da li su dobro organizovani u rušenju države, a dodatnu nervozu im pričinjava što ih je sve manje. Pa tako dok jedni tvrde da na izbornim mestima nema nijednog poslanika opozicije, drugi kažu da nema ni studenata.

- Gde su danas narodni poslanici opozicije? Da li ste nekoga videli u nekom od gradova gde se danas održavaju izbori?

- A gde su studenti?! To je bolje pitanje, pošto su se onoliko trudili da oteraju opoziciju. Bilo bi sasvim drugačije da su studenti masovnije stigli u svako mesto gde su izbori. A opozicija je na svakom biračkom mestu, kao što svi vidimo.

Foto: Printscreen

Na ovaj način su praktično priznali da osim raskola među sobom, više nisu ni tako masovni. Izgleda da je realnost došla po svoje.

Jedno je jasno, kako se bliži proglašenje rezultata, tako su sve nervozniji jer i sami znaju da volju naroda ne mogu da prekroje i da su ispucali sve kečeve iz svojih rukava.