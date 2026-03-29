Nasilje blokadera otišlo je do tačke koja je potpuno pomutila mozak i običnim ljudima, zaluđenim blokaderskim idejama, pa je danas u Boru zabeležen još jedan napad, a izvršen je od strane blokadera koji je u taj grad došao čak iz Zemuna!

Da ludilo bude još veće, ovaj Zemunac napao je građanina Bora koji je u svom automobilu imao papir - odnosno plaćeni račun za struju, za koji je blokader kaže mislio da je birački spisak!

- Vidi, vidi šta mi je napravio, Jesi li normalan!? - govorio je čovek pokazujući ogrebotinu na urci, nastalu dok mu je blokader pokušavao oteti račun.

Na pitanje odakle je i kako se zove, blokader je rekao da je iz Zemuna, i da mu je ima Miloš Banuša.

- Isp'o sam glup, bio sam ubeđen da su spiskovi - govorio je blokader, dok je začuđeni građanin, vidno uznemiren, u neverici odgovorio:

- Kakvi birački spiskovi, u p***u materinu! Jel ovo slobodna zemlja, mogu li slobodno da se krećem? - pitao je drhtavim glasom.

Blokader napao građanina Bora i oteo mu račun za struju

Blokader je ponavljao da "postoje dupli spiskovi", da je ispao budala, da je "normalno da se to radi" - a TO je napad na građane, nasilje, mržnja.

Pogledajte na snimku koji se deli društvenim mrežama kako je to izgledalo:

Maltretiranje ljudi u Boru - Oteo čoveku račun iz ruke i pocepao ga