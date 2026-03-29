Što bi se reklo "svakome po zasluzi" - baš ovako bi mogao da se opiše snimak koji kruži mrežama, a koji je definitivno već sada odneo titulu VIDEO DANA.

Naime, blokaderi su po ko zna koji put postigli kontra efekat, a sve u nadi da će napraviti neku tobož revoluciju ili nesvakidašnje otkriće.

Na jednom od izbornih mesta oduzeli su fasciklu aktivisti SNS-a, nadajući se da će u njoj naći neki spisak koji umišljaju da postoji, međutim... neprijatno iznenađenje.

Sve što je u fascikli bilo je skica srednjeg prsta obojenog crvenom bojom.