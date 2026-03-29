SVE PO ZASLUZI! OVO JE VIDEO DANA Blokaderi oduzeli fasciklu aktivisti SNS, nadali se da će naći neki spisak koji su umislili, usledilo NEPRIJATNO IZNENAĐENJE
Što bi se reklo "svakome po zasluzi" - baš ovako bi mogao da se opiše snimak koji kruži mrežama, a koji je definitivno već sada odneo titulu VIDEO DANA.
Naime, blokaderi su po ko zna koji put postigli kontra efekat, a sve u nadi da će napraviti neku tobož revoluciju ili nesvakidašnje otkriće.
Na jednom od izbornih mesta oduzeli su fasciklu aktivisti SNS-a, nadajući se da će u njoj naći neki spisak koji umišljaju da postoji, međutim... neprijatno iznenađenje.
Sve što je u fascikli bilo je skica srednjeg prsta obojenog crvenom bojom.
Ovaj snimak zapravo pokazuje koliko su očekivanja blokadera često unapred formirana, pa se pokušaj da se otkrije "nešto veliko" završio banalno i veoma neprijatno po njih, što na kraju ipak više govori o onima koji su tražili senzaciju.