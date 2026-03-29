Politika
BLOKADERI GUBE IZBORE, PA SE SLUŽE NASILJEM U KULI Scenario već viđen, ali uvek iznova blamantan! Tuča je za njih postala nezaustavljiv trend (VIDEO)
Grupa blokadera danas se, po već poznatom šablonu, ponovo sukobila na jednom od izbornih mesta u Kuli.
Čini se da kako se bliži proglašenje rezultata, tako su sve nervozniji pa pribegavaju nasilnim metodama.
Na snimku koji se proširio mrežama vidi se da blokaderi nasrću jedni na druge, ali zahvaljujući brzoj reakciji policije koja ih je odmah razdvojila, sukob nije eskalirao.
I ovim su još jednom vrlo uspešno oborili tezu o jedinstvu, pa tako u trenucima kada plan ne ide kako su zamislili "borba za pravdu" postaje apsolutno nevažna.
