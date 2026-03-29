Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je zbog izveštavanja N1 o tobožnjoj kupovini glasova u Kuli.
Ana Brnabić im sve rekla
KO STE VI DA UPADATE LJUDIMA U KUĆE?! Sramno izveštavanje N1 o tobožnjoj "kupovini glasova", dobili BRUTALAN ODGOVOR - "Kakva bezobalna bahatost"
N1 je objavio da policija čuva kuću u Kuli gde se navodno kupuju glasovi, pozivajući se na tvrdnje žene koju su zatekli na ulici, a koja kaže da joj nije jasno zašto policija obezbeđuje privatan posed.
Ana Brnabić je potom odgovorila, i podsetila na sve primere blokaderskog nasilja tokom ranijih lokalnih izbora u Kosjeriću i Mionici.
- Naravno da policija obezbeđuje privatnu kuću kad se blokaderi okupe ispred i daju sebi za pravo da upadaju ljudima u njihov privatni posed gde žive sa porodicama. Ko ste vi da upadate ljudima u njihove kuće?!?! To ste radili u Kosjeriću, to ste radili u Mionici, sada to radite u Kuli... Kakva je ovo bezobalna bahatost, a N1 se čudi zašto policija ne dozvoljava rulji da upada ljudima u kuće. Interesantno.
