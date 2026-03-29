30 NA JEDNU ŽENU: Maskirani blokaderi nasrću po kućama na žene u Kuli! (VIDEO)
Grupa od tridesetak maskiranih blokadera napala je jednu ženu u Kuli ispred kućnog praga.
Na snimku koj je objavljen na društvenim mrežama vidi se kako maskirani blokaderi čak pokušavaju da uđu u kuću u kojoj se nalazi ženska osoba koja je snimila pokušaj upada.
"Trideset na žensko! Svaka čast, niste normalni" - govorila je žena dok su blokaderi posle neuspešnog upada odlazili.
Grupa blokadera danas je došla i ispred odbora SNS u Kuli, gde su provocirali aktiviste i policiju.
Blokaderi su i ispred prostorija SNS u Boru pravili haos, pretukli tri mladića i naneli im teške povrede suzavcem i gasom koji podseća na plin.
Predsednica Skupštine Ana Brnabić, kao međunarodni sekretar SNS, obratila se preko Iksa evropskim zvaničnicima i prijavila blokadersko nasilje tokom izbornog dana.
Amerikanac Brajan Braun došao je u Srbiju, u Sevojno, kao međunarodni posmatrač. rekao je da je oduševljen načinom na koji se u Srbiji glasa i na koji građani ispoljavaju svoju izbornu volju, ali ostao je šokiran blokaderskim nasiljem.
