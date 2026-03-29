ARANĐELOVAC - U blizini "Žućinog parka", od strane službenika UKP-a, danas je priveden blokader D. P. (29) iz Beograda, s obzirom da je uočen kako čuči pored automobila i tom prilikom ispumpavao gume na desnoj strani pomenutog vozila.

S tim u vezi, nakon provere identiteta, on je doveden do prostorija PS Aranđelovac, zbog sticanja elemenata KD Uništenje i oštećenje tuđe stvari, iz člana 212 KZ R Srbije.

D. P. je 2018. godine evidentiran zbog izvršenja krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Inače, izborni dan obeležilo je nasilje blokadera.

Podsetimo, Slobodan Divac iz Bajine Bašte, inače finansijer opozicije potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke.

Horor se dogodio ispred opštinskog odbora u tom gradu, gde se inače danas održavaju redovni lokalni izbori. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

