Mladi aktivista SNS-a Vukašin Đoković napadnut je danas u selu Ratari kod Smederevske Palanke gde se danas održavaju lokalni izbori, a kako Kurir saznaje, postupajući po njegovoj prijavi privedeno je 15 blokadera!

Privedeni su u 13 časova nakon pregleda lica i vozila:

  • M. O.
  • D. S.
  • N. L.
  • R. Đ.
  • V. Đ.
  • A. L.
  • D. V. P.
  • D. G.
  • N. M.
  • S. C.
  • N. B.
  • Z. Z.
  • G. M.
  • I. R.
  • A. J.

Pregledom vozila i lica pronađeni su i oduzeti: 1 metalna teleskopska palica, 5 biber spreja, 2 metka NN kalibra, kapa "fantomka", 9 ručnih radio stanica.

Postupanje u toku.

Incident jedodatno eskalirao kada je došlo i do fizičkog obračuna, u kojem je Đoković bio meta napada.

Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti.Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.

U Bajinoj Bašti Slobodan Divac, inače finansijer opozicije,potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke. Nešto ranije zabeležen je slučaj u kojem je jedan građanin snimio osobu među blokaderima koja je imala komunikacionu opremu nalik onoj koju koriste paravojne formacije.

Napetosti su registrovane i u Kladovu, gde se u blizini biračkog mesta okupilagrupa blokadera, a jedan od njih je nosio drvenu motku.

Sva dešavanja na lokalnim izborima možete pratiti unašem blogu UŽIVO.

Ne propustitePolitika"TO NIJE DEMOKRATIJA, TO JE OTVORENO PRIZNANJE STRAHA OD IZBORNOG PROCESA" Mićin o brutalnom blokaderskom nasilju i pritisku na građane u Kuli!
Screenshot 2025-07-30 082934.png
PolitikaNEMA KRAJA VANDALIZMU! BLOKADER (29) IZ BEOGRADA UHAPŠEN U ARANĐELOVCU: Čučao pored auta i ispumpavao gume, policija odmah reagovala
IMG_20260317_090420.jpg
Politika30 NA JEDNU ŽENU: Maskirani blokaderi nasrću po kućama na žene u Kuli! (VIDEO)
Kula blokaderi
PolitikaKO STE VI DA UPADATE LJUDIMA U KUĆE?! Sramno izveštavanje N1 o tobožnjoj "kupovini glasova", dobili BRUTALAN ODGOVOR - "Kakva bezobalna bahatost"
Kula blokaderi
PolitikaBLOKADERI GUBE IZBORE, PA SE SLUŽE NASILJEM U KULI Scenario već viđen, ali uvek iznova blamantan! Tuča je za njih postala nezaustavljiv trend (VIDEO)
collage.jpg