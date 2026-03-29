Mladi aktivista SNS-a Vukašin Đoković napadnut je danas u selu Ratari kod Smederevske Palanke gde se danas održavaju lokalni izbori, a kako Kurir saznaje, postupajući po njegovoj prijavi privedeno je 15 blokadera!

Privedeni su u 13 časova nakon pregleda lica i vozila:

Incident jedodatno eskalirao kada je došlo i do fizičkog obračuna, u kojem je Đoković bio meta napada.

Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti.Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.

U Bajinoj Bašti Slobodan Divac, inače finansijer opozicije,potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke. Nešto ranije zabeležen je slučaj u kojem je jedan građanin snimio osobu među blokaderima koja je imala komunikacionu opremu nalik onoj koju koriste paravojne formacije.

Napetosti su registrovane i u Kladovu, gde se u blizini biračkog mesta okupilagrupa blokadera, a jedan od njih je nosio drvenu motku.