PALICE, MECI, BIBER SPREJ... Privedeni blokaderi osumnjičeni za napad na Vukašina Đokovića: Policija im pregledom vozila pronašla ARSENAL (VIDEO)
Mladi aktivista SNS-a Vukašin Đoković napadnut je danas u selu Ratari kod Smederevske Palanke gde se danas održavaju lokalni izbori, a kako Kurir saznaje, postupajući po njegovoj prijavi privedeno je 15 blokadera!
Privedeni su u 13 časova nakon pregleda lica i vozila:
- M. O.
- D. S.
- N. L.
- R. Đ.
- V. Đ.
- A. L.
- D. V. P.
- D. G.
- N. M.
- S. C.
- N. B.
- Z. Z.
- G. M.
- I. R.
- A. J.
Pregledom vozila i lica pronađeni su i oduzeti: 1 metalna teleskopska palica, 5 biber spreja, 2 metka NN kalibra, kapa "fantomka", 9 ručnih radio stanica.
Postupanje u toku.
Incident jedodatno eskalirao kada je došlo i do fizičkog obračuna, u kojem je Đoković bio meta napada.
Podsetimo, više incidenata obeležilo je današnji dan na pojedinim biračkim mestima tokom lokalnih izbora, kada su blokaderi izazvali haos i nasilje. Tako se u Boru dogodio ozbiljan incident kada je grupa blokadera najpre ušla u sukob sa građanima na biračkom mestu, a zatim se uputila ka prostorijama Srpske napredne stranke, gde su napadnuti aktivisti.Tom prilikom korišćen je i suzavac, dok je jedna osoba zadobila težu povredu ruke.
U Bajinoj Bašti Slobodan Divac, inače finansijer opozicije,potegao je danas pištolj na članove Srpske napredne stranke. Nešto ranije zabeležen je slučaj u kojem je jedan građanin snimio osobu među blokaderima koja je imala komunikacionu opremu nalik onoj koju koriste paravojne formacije.
Napetosti su registrovane i u Kladovu, gde se u blizini biračkog mesta okupilagrupa blokadera, a jedan od njih je nosio drvenu motku.
Sva dešavanja na lokalnim izborima možete pratiti unašem blogu UŽIVO.
Kurir.rs