Skandalozne i ničim potkrepljene optužbe na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas ponovo stižu iz Hrvatske, ovog puta od strane gradonačelnika Sinja. Iako ovakvi istupi ne predstavljaju nikakvo iznenađenje, imajući u vidu kontinuitet otvoreno neprijateljske retorike koja iz tog pravca godinama dolazi, iznova uspevaju da zaprepaste koliko su daleko spremni da odu.

Kako je Miro Bulj napisao na svom Fejsbuk nalogu "Vučić je huškač Srba na najokrutnije zločine nad Hrvatima", ističući da je "Vučić sa svojim trabantima iza sebe ostavio zločine, silovanje i smrt nevinih ljudi". Očigledno je da ga je zabolela istina koju je rekao srpski predsednik u sklopu reakcije na zabranu ulaska u Hrvatsku srpskom istoričaru Milošu Koviću.

Jasno je da pojedini politički krugovi u Hrvatskoj ne odustaju od pokušaja destabilizacije Srbije, plasirajući neosnovane napade sa ciljem narušavanja njenog unutrašnjeg mira i političke stabilnosti.

Ipak, uprkos učestalim provokacijama i notornim lažima, Srbija ostaje čvrsta i stabilna država, predvođena politikom koja takve izazove već godinama uspešno amortizuje i odbija zahvaljujući upravo predsedniku Vučiću.

Bez obzira na buku koja se iznova podiže iz regiona i pokušajima da se kroz grube neistine naruši ugled predsednika, činjenice ostaju nepromenjene – država je stabilna, institucije funkcionišu, a građani ne nasedaju na spoljne provokacije. Takvi napadi, lišeni dokaza i političke odgovornosti, više govore o onima koji ih iznose nego o onima na koje su usmereni.